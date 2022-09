Les critiques d’Hugues Dayez : place aux réalisatrices cette semaine !

Rachel (Virginie Efira) , enseignante quadragénaire, séparée et sans enfant, tombe amoureuse d’Ali (Roschdy Zem), séparé de fraîche date et père d’une fillette, Leila. Alors que leur relation prend de l’ampleur, Rachel s’attache à Leila, tout en rêvant encore en secret de pouvoir elle-même enfanter, même si son horloge biologique fait ressembler ce désir à une course contre la montre… Rachel vit cette situation comme de plus en plus écartelante.

Rebecca Zlotowski signe une chronique réaliste d’un essai de "famille recomposée" avec beaucoup de justesse et de sensibilité. Avec le personnage de Rachel, Virginie Efira donne le meilleur d’elle-même, et trouve peut-être ici son meilleur rôle. Dommage que la réalisatrice, focalisée sur cette figure féminine à la croisée des chemins, ait un peu négligé le personnage d’Ali, un peu fade et superficiel, et défendu mollement par Roschdy Zem… Reste malgré tout un film assez émouvant et très sincère.