Les critiques d’Hugues Dayez : "Peter von Kant", "The Last Bus", et "Fire of love"

Voici un documentaire américain sur un couple français de volcanologues, Katia et Maurice Krafft. Décédés accidentellement en 1991 sur un volcan japonais, ils ont eu une existence incroyable, ils partageaient à 100% la même passion pour les volcans, et ils ont filmé leurs périples à travers le monde. On voit leur itinéraire, leur intérêt d’abord pour l’aventure et la dimension scientifique et spectaculaire des volcans, et surtout dans un second temps, leur rôle déterminant pour essayer d’avertir les populations mal informées sur les dangers de certains volcans, et donc, de prévoir les déplacements de village pour éviter des milliers de victimes. Ils ont eu un rôle déterminant. A l’heure d’aujourd’hui où on parle de catastrophes naturelles et de réchauffement climatique, ce film prend encore une dimension plus intéressante, et évidemment, il est émaillé d’images d’archives puisque Katia et Maurice Krafft étaient un peu les "Commandants Cousteau" des volcans : ils filmaient toutes leurs expéditions, et on a retrouvé des centaines d’heures d’archives qui sont extrêmement impressionnantes. Le couple Kraft, un peu oublié aujourd’hui est remis donc à l’honneur dans ce "Fire of love", et voir des volcans sur un grand écran, c’est quand même mieux que sur un smartphone.