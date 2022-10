Les critiques d’Hugues Dayez : "Novembre", l’après-tragédie du Bataclan

A Molenbeek, Leila (Lubna Azabal) tente d’élever seule ses deux garçons. L’aîné, Kamal, décide sur un coup de tête de partir en Syrie pour soigner les victimes de la guerre, mais sur place, il est enrôlé de force dans un groupe armé proche de Daech. Resté à Bruxelles, son petit frère Nassim défend Kamal envers et contre tout, et se fait endoctriner par des recruteurs du djihad…

L’ambition du duo de réalisateurs belgo-marocains Adil El Arbi et Bilall Fallah est claire dans "Rebel" : montrer comment le processus d’enrôlement et de radicalisation est redoutablement insidieux et efficace dans certains quartiers populaires, où les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Mais on est loin ici de la sobriété stylistique des frères Dardenne avec "Le jeune Ahmed" : Adil et Bilall, définitivement influencés par la manière hollywoodienne depuis leur "Bad boys for life" avec Will Smith, veulent transformer leur tragédie sociale en grand film d’aventures.

Résultat, le troisième acte de "Rebel", qui montre Leila se transformer en femme d’action intrépide, sombre dans l’invraisemblance. Qui plus est, le duo de réalisateurs a cru bon d’insérer des intermèdes chantés et dansés entre les actes, et ça, c’est carrément grotesque. Dommage, car il y avait des scènes dramatiques très intenses et très réussies dans ce film foutraque…