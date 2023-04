Les critiques d’Hugues Dayez : "Normale", un des plus beaux rôles de Benoît Poelvoorde

En 1984, à l’orée d’une carrière légendaire, le joueur de basket Michael Jordan signait un contrat avec Nike pour promouvoir une chaussure : l’"Air Jordan". A priori, pas de quoi faire un long-métrage là-dessus. Si ce n’est que les tractations de Nike pour arracher ce contrat s’avèrent passionnantes : cette société était loin derrière Converse et Adidas en termes d’image et de parts de marché. Il a fallu le flair et l’opiniâtreté d’un homme, Sonny Vaccaro (Matt Damon) pour repérer l’immense potentiel de Jordan, pour vaincre le scepticisme de ses boss (Jason Bateman et Ben Affleck) et pour arriver à décrocher un rendez-vous avec Jordan et ses parents, malgré le barrage de son agent… Pour ensuite tenter de développer une offre originale.

Vous l’aurez compris : pas besoin d’être grand connaisseur de basket et de la NBA pour suivre les péripéties de "Air", formidable film de Ben Affleck sur le marketing, sur un bras de fer racial (Jordan est noir, les boss de Nike sont blancs) et sur une certaine vision du capitalisme aux USA dans les années 80.