Les critiques d’Hugues Dayez : "Nope", grand film fantastique… ou vaste fumisterie ?

Tel feu Francis Bouygues, le "Roi du béton" qui racheta TF1 et qui fonda les studios de cinéma Ciby2000, "Compétition officielle" met en scène un homme d’affaires richissime qui, pour laisser une trace dans l’Histoire, veut produire un grand film d’auteur susceptible de créer l’évènement dans des grands festivals. Il ouvre son carnet de chèques pour engager les meilleurs : la cinéaste Lola Cuevas (Penelope Cruz), la star de cinéma Felix Rivero (Antonio Banderas) et le grand acteur de théâtre Ivan Torres (Oscar Martinez). Mais le tout fait-il forcément plus que la somme des parties ? Hélas non : le puissant mécène n’avait pas mesuré les luttes d’ego entre le trio d’artistes…

Cette comédie argentine d’Andres Duprat et Mariano Cohn fut un des grands éclats de rire de la Mostra de Venise 2021. Même s’il ose forcer le trait et pousser vers la caricature, le film décrit à merveille trois tempéraments qui s’opposent : une cinéaste auteuriste absconse, un roi du théâtre radical qui regarde avec dédain les acteurs de cinéma, et un "wonder boy" hollywoodien empereur du box-office mais incapable de la moindre intériorité. Antonio Banderas – à la ville, un des acteurs les plus accessibles et dénués de prétention qui soient – s’en donne à cœur joie pour incarner cette star imbécile, monument d’égocentrisme et d’autosatisfaction. Pour tous ceux qui s’intéressent à l’envers du décor, "Compétition officielle" est jubilatoire.