Les critiques d’Hugues Dayez : "Nobody has to know", a Scottish love story by Bouli Lanners

Phil, Belge célibataire, a laissé son passé derrière lui et s’est installé sur l’île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Dans cet espace sauvage dominé par l’Église presbytérienne, il effectue des travaux manuels pour un fermier local, jusqu’au jour où il est victime d’un AVC. Lorsqu’il sort de l’hôpital, Millie (l’actrice britannique Michelle Fairley, révélée à l’échelon international par "Games of Thrones") l’attend et lui révèle qu’ils étaient ensemble avant son accident. Pieux mensonge : Millie, vieille fille amoureuse en secret de Phil, profite de son amnésie partielle pour nouer une relation avec lui. Jusqu’à quand ce subterfuge pourra fonctionner ?

Artiste pudique, Bouli (qui, après plusieurs avatars de préproduction, a choisi d’incarner le personnage principal) filme avec délicatesse cette relation inattendue entre Phil et Millie, deux êtres timides dont on devine les cicatrices laissées par les épreuves de la vie. Il fait confiance à l’understatement, à la force du non-dit ; son film évite le trop-plein de dialogues, pour faire exister ces personnages prisonniers d’eux-mêmes, paradoxe dans un pays où les grands espaces sont un appel à la libération des sentiments.

Le film est souvent beau et émouvant, mais aussi un peu frustrant : piégé peut-être par sa pudeur, Bouli n’ose pas se concentrer exclusivement sur le couple, et s’attarde au milieu de son intrigue sur des personnages anecdotiques. A ces moments-là, "Nobody has to know" perd de sa force émotionnelle. Néanmoins, la sincérité de son approche reste touchante.