Les critiques d’Hugues Dayez : "Nightmare Alley", portrait d’un imposteur par Guillermo del Toro

Dans l’Amérique de la Dépression, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), homme solitaire qui traverse une mauvaise passe, se réfugie dans une foire itinérante. Entre deux stands de monstres, il sympathise avec une voyante (Toni Collette) et son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. Les côtoyer donne des idées à Stanton, qui va séduire Molly (Rooney Mara), une jeune recrue de la troupe. Ambitieux et sans scrupule, l’aventurier va échafauder un spectacle de mentaliste pour berner la bonne société new-yorkaise. Il va croiser sur sa route le Dr Ritter (Cate Blanchett), vénéneuse psychiatre qui va l’entraîner dans des arnaques de plus en plus téméraires…

On retrouve dans "Nightmare Alley", tous les thèmes chers à del Toro : un intérêt marqué pour les "moutons noirs", les marginaux, une fascination pour l’imposture… Et un goût très sûr pour l’esthétique rétro. Comme "The shape of water", ce nouveau film est un régal pour les yeux, chaque plan est une composition raffinée, flirtant parfois avec l’épouvante – la passion du cinéaste mexicain pour les monstres est bien connue. Le talent particulier de del Toro, c’est de se lancer dans des superproductions avec une méthode artisanale : alors que la plupart de ses confrères se reposeraient sur un déluge d’effets numériques, l’ami Guillermo adore construire d’impressionnants décors "en vrai", à l’ancienne : sa gigantesque foire est impressionnante.

Enthousiaste et généreux, del Toro a aussi le défaut de ses qualités : "Nightmare Alley" est splendide, souvent envoûtant, mais sans doute un peu trop long (le film dure près de deux heures et demie), comme si son auteur, piégé par sa gourmandise et son appétit de réaliser des scènes impressionnantes, n’avait pas su resserrer le rythme de sa fresque au montage. C’est un péché qu’on lui pardonne volontiers, car Guillermo del Toro est un des rares réalisateurs d’aujourd’hui à faire encore du cinéma avec un grand C.