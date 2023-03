Les Critiques d'Hugues Dayez : "Mon crime", le petit théâtre de François Ozon

Los Angeles, 1939. Dans son bureau, le détective privé Philip Marlowe voit débouler une belle et vénéneuse jeune femme, Clare Cavendish, qui l’engage pour retrouver son amant qui s’est mystérieusement volatilisé. En acceptant cette enquête, Marlowe va pénétrer dans le monde des studios hollywoodiens, et découvrir, à ses risques et périls, le peu reluisant envers du décor…

Après Humphrey Bogart, Elliott Gould, Robert Mitchum et tant d’autres, Liam Neeson revêt l’imperméable et le chapeau mou du célèbre "privé" imaginé en 1934 par Raymond Chandler. Neeson, à 70 ans, est évidemment trop âgé pour le rôle, mais sa stature athlétique lui permet encore de donner le change, et souligne le côté sobrement désenchanté du personnage. Le cinéaste Neil Jordan ("the crying game", "Michael Collins", déjà avec Neeson) filme cet univers rétro avec un certain style, adaptant ici, non pas un roman de Chandler mais un hommage à Marlowe écrit par le grand romancier irlandais John Banville. Evidemment, proposer ce genre de film nostalgique en 2023 est une entreprise qui peut sembler un peu incongrue… Mais l’ensemble distille un certain charme.