Les critiques d’Hugues Dayez : "Mission : Impossible 7" : qu’est-ce qui fait courir Tom Cruise ?

Ce nouveau filme démarre par une (très longue) séquence de prégénérique : un sous-marin russe, détenant à son bord un coffre-fort avec une arme redoutable, est coulé par un ennemi invisible, une nouvelle forme d’intelligence artificielle capable de pirater tous les ordinateurs de bord. Cette attaque affole les services secrets du monde entier, à commencer par la CIA. L’objectif n°1de l’agence : retrouver la clé qui permet d’ouvrir le coffre-fort du sous-marin…

En 2023, réutiliser les vieilles ficelles d’une chasse au trésor comme argument scénaristique d’un nouvel épisode de "Mission : Impossible" peut sembler assez puéril. En réalité, le réalisateur Christopher McQuarrie ne fait qu’appliquer une des recettes d’Alfred Hitchcock, à savoir inventer un "Mc Guffin". Un Mc Guffin, dans un film d’espionnage, c’est le mystérieux Graal que tout le monde convoite (ici, une clé en deux morceaux à assembler), peu importe sa teneur scientifique, c’est le prétexte à une chasse à l’homme et à des courses-poursuites.

Et ici, en matière de scènes d’action, la surenchère de cascades et de morceaux de bravoure laisse pantois. A 60 ans, Tom Cruise reprend son rôle d’Ethan Hunt, et semble vouloir défier le temps qui passe ; il court, saute, fait des embardées à moto… Lorgnant sans vergogne vers le style d’une autre franchise, les James Bond, ce "Mission : Impossible" multiplie les scènes haletantes dans des endroits aux quatre coins du globe : un jeu de cache-cache dans l’aéroport d’Abu Dhabi, une course-poursuite en voiture dans le centre de Rome, une soirée huppée à Venise, un morceau de bravoure dans l’Orient-Express… Comme de coutume, Tom s’en sort à peu près sans une égratignure, et ses comparses Simon Pegg et Ving Rhames sont là pour apporter une (toute petite) touche d’humour. Heureusement, le casting féminin est de haut vol : outre la fidèle Rebecca Ferguson, on pointera les Anglaises Vanessa Kirby ("The Crown") et Hayley Atwell ("Avengers"), cette dernière campant une élégante voleuse professionnelle.

Tout cela est résolument invraisemblable mais hautement spectaculaire et mené tambour battant ; le spectateur n’a pas le temps de reprendre son souffle. Ce septième "Mission : Impossible", c’est la quintessence du "pop-corn movie", c’est le grand frisson des montagnes russes, bref, c’est THE blockbuster de l’été. Et il y a fort à parier qu’il s’imposera au box-office devant "Barbie" et "Oppenheimer", films certes très attendus, mais pas forcément aussi fédérateurs pour le grand public.