Les critiques d’Hugues Dayez : "Lunana", une odyssée spirituelle au Bouthan

Dans une des grandes métropoles du pays, Ugyen suit des études d’instituteur. Sans grande conviction car le jeune homme, fasciné par la culture occidentale, rêve d’embrasser une carrière de chanteur pop en Australie. La directrice de son école, pour le punir de son manque d’investissement dans ses études, l’envoie effectuer un stage de plusieurs mois à Lunana, petit village reculé, au cœur des montagnes. Après un voyage interminable et six jours de marche, Ugyen découvre Lunana : un hameau niché à 4800 mètres d’altitude, avec cinquante-six habitants, des yacks, et une école sans tableau noir ni électricité. Ugyen, accroché à ses écouteurs et ses gadgets, va devoir apprendre une autre réalité.

Le principe d’un citadin blasé qui découvre les valeurs les plus fondamentales de l’existence lorsqu’il est plongé dans un monde rustique et rudimentaire, c’est presque aussi ancien que le cinéma. Mais sur ce canevas classique, le réalisateur Pawo Choyning Dorji réussit un film sincère et authentique, à la lisière du documentaire : la plupart des habitants de Lunana, à commencer par les enfants – craquants de naturel – n’avaient jamais vu un film de cinéma de leur vie, et l’équipe technique du projet a dû convoyer tout le matériel (caméra, éclairage, groupe électrogène) sur plus de soixante mules pour rendre le tournage réalisable. Leurs efforts n’ont pas été vains, il se dégage de "Lunana" une vraie poésie, mâtinée d’une certaine mélancolie face à ce monde d’antan menacé par le changement climatique et les assauts de la modernité.