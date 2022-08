Les critiques d’Hugues Dayez : "Les volets verts", Simenon trahi (une fois de plus)

Tony, la cinquantaine bien entamée, est un chauffeur de bus scolaire. Jeune, il rêvait d’Amérique, et il a quitté sa femme et sa fille en bas âge. Aujourd’hui, c’est l’heure des bilans : fumeur invétéré, Tony a une santé fragile, et secoué par un malaise cardiaque, il a envie de mettre de l’ordre dans sa vie. Il retrouve la trace de sa fille, devenue professeur de danse à Paris. Comment rétablir le contact avec elle ? En s’inscrivant à ses cours… Et voilà Tony, homme pudique et renfermé, qui s’inscrit à des cours de samba.

En 2018, Franck Dubosc surprenait tout le monde en réalisant "Tout le monde debout", une comédie sensible sur le handicap. Il récidive avec "Rumba la vie" (titre hélas digne des pires navets de Claude Lelouch) où il se donne un rôle de loser pour explorer des rapports complexes père/fille. Il bénéficie de quelques complicités étonnantes au casting : Jean-Pierre Darroussin dans le rôle de son vieux pote, et le romancier Michel Houellebecq (!!!) dans celui de son médecin traitant. Même si ce deuxième film reste assez convenu, il confirme que le Dubosc se complaisant à incarner les séducteurs à deux balles comme dans "Camping", c’est bien fini. Et ça, c’est une bonne nouvelle.