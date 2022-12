Les critiques d’Hugues Dayez : "Les Pires", le cinéma et les jeunes acteurs non professionnels

Un cinéaste flamand, Gabriel (Johan Heldenbergh, révélé internationalement par "Broken Circle Breakdown") débarque à la Cité Picasso, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer, pour y tourner un drame réaliste mettant en vedette des adolescents. Pour trouver ses acteurs, Gabriel et son équipe ont effectué de nombreuses auditions dans la région, et ont jeté leur dévolu sur quatre jeunes : Lily, Ryan, Maylis et Jessy. Mais dans le quartier, on s’interroge : pourquoi ont-ils donc choisi les pires ?

L’histoire du cinéma est jalonnée de castings sauvages qui ont permis de révéler des jeunes acteurs/trices que rien ne prédestinait au cinéma : de Sophie Marceau à Emilie Dequenne en passant par Sandrine Bonnaire, la liste est longue. Le film "Les Pires", qui décrit un tournage qui se déroule dans un quartier défavorisé du Nord de la France, pose plein de questions : comment le cinéma peut-il bouleverser l’adolescence de ces jeunes d’origine modeste ? Comment cette expérience va influer sur leur passage à l’âge adulte ? Est-ce qu’on sort indemne de l’aventure d’un tournage ?

Le duo des réalisatrices signe une chronique très juste et sensible sur ce thème, mais on aurait aimé que le film monte en puissance sur le plan dramaturgique avec une intrigue plus forte, et ne se présente pas uniquement comme une collection de moments… On pointera néanmoins le charisme naturel d’une de ses interprètes, Mallory Wanecque, dont c’est la première et certainement pas la dernière apparition à l’écran.