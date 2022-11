Les critiques d’Hugues Dayez : "Les femmes du square", enfin un premier rôle pour la formidable Eye Haïdara

Dans ce film de Julien Rambaldi, Eye Haïdara incarne Angèle, une jeune Ivoirienne en situation irrégulière, qui vit vaille que vaille de ventes illégales sur les marchés. Pour éviter de subir les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient, grâce à la recommandation d’une connaissance, à décrocher une place de nounou dans une famille bourgeoise des beaux quartiers. Ce faisant, elle va tisser des liens de solidarité avec les "femmes du square", toutes ces nounous qui se retrouvent avec poussette, landaus et bambins à tuer le temps dans ce petit espace vert au cœur de Paris. Grande gueule, Angèle va tenter de faire valoir le droit de ces femmes souvent exploitées par les familles qui les emploient…

Drôle, culottée, attachante, Eye Haïdara déploie son abattage et son sens de la comédie dans ce film qui observe avec justesse une réalité très contrastée : des femmes d’origine modeste qui nouent souvent une complicité plus intime avec les enfants qu’elles gardent que les parents de ces derniers… Riche en rebondissements, "Les femmes du square" est une comédie sociale pertinente et réjouissante. A tel point qu’on pardonne à Rambaldi un dernier acte un peu trop gentillet, qui contraste avec la férocité de l’ensemble.