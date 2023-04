Les critiques d’Hugues Dayez : "Les complices", François Damiens tueur à gages

C’est l’été, et c’est le moment pour la petite Salomé de retrouver une partie de sa famille, dont sa grand-mère adorée, dans un petit village niché dans une région montagneuse du Portugal. Mais ces vacances tournent au drame lorsque la grand-mère meurt dans son sommeil. Et alors que ses enfants vont se disputer sur des questions prosaïques (qui va payer la pierre tombale au cimetière ?), la petite Salomé est persuadée d’avoir hérité des talents surnaturels de sa mamie et veut jeter des sorts contre ses ennemies dans le village…

Inspirée par des expériences personnelles, la jeune réalisatrice Cristèle Alves Meira livre avec "Alma viva" un film sincère et souvent touchant, qui explore le gouffre qui sépare le deuil vécu par un enfant de celui traversé par les adultes. Mais à force de vouloir aborder de nombreux thèmes (les rivalités entre frères et sœurs, l’atmosphère étouffante d’un village isolé, les superstitions et les traditions de sorcellerie), la réalisatrice ne fait qu’en effleurer certains, générant un sentiment de frustration chez le spectateur… Film prometteur, mais avec un parfum d’inachevé.