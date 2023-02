Les critiques d’Hugues Dayez : "Le pire voisin au monde", Tom Hanks dans un contre-emploi

Jean, maire ultraconservateur d’une petite ville du Pas-de-Calais, prépare activement la campagne pour sa réélection. C’est dans cette période cruciale que sa femme Edith lui révèle ce qu’elle ne peut plus cacher : elle se sent homme depuis des années, et entend bien faire son "outing" urbi et orbi. Pour Jean, c’est comme si le ciel lui tombait sur la tête…

Tristan Séguéla (auteur d’une comédie très réussie, " Docteur " avec Michel Blanc) s’empare ici d’un sujet dans l’air du temps, mais il hésite entre le théâtre de boulevard et la comédie réaliste. Hésitation fatale : si Fabrice Luchini tire son épingle du jeu en vieux bourgeois réac (" Doit-il beaucoup forcer sa nature ? " diront les mauvaises langues), Catherine Frot semble égarée dans un rôle complexe qu’elle ne semble jamais assumer complètement.

Le résultat, c’est un demi-naufrage : les scènes avec Luchini en campagne avec son adjoint (Philippe Katerine) arrachent un sourire, celles avec Frot sont tellement ratées qu’elles créent le malaise.