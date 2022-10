Les critiques d’Hugues Dayez : "Le nouveau jouet", vain remake

"Le nouveau jouet", c’est l’histoire d’Alexandre, 12 ans, fils unique de Philippe Etienne (Daniel Auteuil), l’homme le plus riche de France. Comme cadeau d’anniversaire, le jeune adolescent jette son dévolu sur Sami (Jamel), vigile aux Galeries Lafayette. Au départ interloqué par l’idée de devenir le jouet de ce gosse de riche, Sami finit par accepter, car il est criblé de dettes et tire le diable par la queue… Mais peut-on impunément acheter un être humain ?

Ce scénario vous rappelle quelque chose ? C’est normal, le film est un remake du "Jouet", le premier film réalisé en 1976 par Francis Veber, avec Pierre Richard et un inoubliable Michel Bouquet. Si, à sa sortie, cette comédie originale ne fut qu’un demi-succès, elle est devenue au fil des ans un des films cultes de l’auteur de "L’emmerdeur".

Dans "Le nouveau jouet", tout a été fait pour permettre d’en faire un véhicule pour Jamel. Si, dans l’original, l’homme-jouet incarné par Pierre Richard était un journaliste au chômage, ici il devient un petit magouilleur d’une cité de banlieue, sommé par sa compagne enceinte de trouver un vrai boulot. Ce qui permet au réalisateur James Huth de renforcer le contraste entre le milieu populaire de Sami et le gigantesque château qu’il va découvrir en devenant le jouet d’Alexandre.

Le problème, c’est que Jamel, en ludion décalé dans un univers trop imposant pour lui, est condamné à verser dans l’autoparodie, à cabotiner comme un vieux clown qui ressort toujours les mêmes ficelles – et face à lui, le jeu du jeune Simon Fallu (comme hélas trop souvent dans les comédies françaises) relève plus de la récitation appliquée que du travail d’acteur. Seul Daniel Auteuil, dans le rôle du PDG incapable d’exprimer la moindre émotion, tire son épingle du jeu dans cette comédie poussive et prévisible, remake inutile et boursouflé du petit bijou de Veber.