Les critiques d’Hugues Dayez : "Le monde d’hier", Léa Drucker présidente

Luc, chanteur lyrique renommé, a décidé de prendre une pause carrière et choisi de se ressourcer en animant un atelier de chant dans une prison de femmes. Il va devoir mettre son idéalisme à l’épreuve d’une autre réalité : entre son parcours privilégié et celui, bien plus accidenté, des détenues, c’est le choc de deux mondes.

Sur un thème très convenu – l’an dernier, on découvrait Kad Merad animant des ateliers de théâtre en prison dans "Un triomphe" – , le réalisateur Etienne Comar signe un film assez attachant. Il doit beaucoup à ses interprètes : Alex Lutz s’y affirme une fois de plus un excellent acteur de composition, et parmi ses partenaires féminines, Veerle Baetens, Hafsia Herzi et Agnès Jaoui ne déméritent pas. Malgré une chute de rythme au milieu du film – le talon d’Achille de nombreux scénarios français -, "A l’ombre des filles" évite soigneusement les habituels clichés larmoyants sur ce genre de sujet. On lui en sait gré.