Les critiques d’Hugues Dayez : "Le livre des solutions", les névroses de Michel Gondry muées en comédie

Depuis des lustres, Sandra et Rémy essayent d’avoir un enfant… Alors que le découragement guette, un gynécologue leur préconise une solution inédite : pour retrouver la fertilité, ils doivent chacun retrouver tous leurs ex et refaire l’amour avec chacun d’entre eux… Le problème, c’est que Sandra a multiplié les aventures alors que Rémy compte à tout casser trois conquêtes à son actif. Chacun va être dès lors absorbé dans un voyage dans le passé très différent ; comment leur couple va-t-il résister à ce double voyage ?

Ann Sirot et Raphaël Balboni, couple de réalisateurs belges, avaient triomphé aux Magritte il y a deux ans avec leur premier long-métrage "Une vie démente". Ils poursuivent ici la même méthode de travail : un budget modeste, une thématique intimiste, un travail intense de préparation avec les comédiens, une large part laissée à l’improvisation, et un style qui, au lieu du traditionnel champ/contrechamp, filme Sandra et Rémy ensemble, quitte à multiplier les "jumpcuts" (procédé qui consiste à couper dans un même plan-séquence, sans se soucier de masquer la coupe).

En résulte un film nerveux, débordant de naturel, où le tandem Lucie Debay/ Lazare Gousseau peut s’en donner à cœur joie. Qui plus est, Sirot et Balboni évitent les deux écueils potentiels du film – une vulgarité voyeuriste et une répétitivité monotone dans les scènes de sexe – en filmant les ébats amoureux comme des saynètes de comédie musicale. Jamais graveleux, souvent spirituel, "Le syndrome des amours passées" s’est joliment fait remarquer à la Semaine de la Critique à Cannes.