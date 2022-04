Les critiques d’Hugues Dayez : "La Ruse", passionnante et authentique histoire d’espionnage

Liam Neeson incarne un tueur professionnel atteint d’Alzheimer, et qui refuse d’éliminer une des cibles désignées, parce qu’il s’agit d’une enfant, et que ce geste est contraire à ses principes. A partir de ce moment-là, il va devoir jouer partie serrée entre ses anciens commanditaires – dirigés par une femme d’affaires sans scrupule (Monica Bellucci) – et le FBI qui le pourchassent.

Derrière la caméra, un vieux routier du thriller, Martin Campbell (à qui l’on doit la réalisation de "Goldeneye" et de "Casino Royale", mais aussi des "Zorro" avec Banderas). Il signe un produit efficace, mais sans originalité : alors que le film belge dressait un portrait psychologique assez fouillé, et presque émouvant, du tueur qui luttait pied à pied contre son handicap, "Memory" enchaîne mécaniquement les scènes d’action, faisant presque passer au second plan les affres du personnage incarné par Liam Neeson – par peur sans doute de risquer des chutes de rythme : entertainment first, le spectateur américain lambda vient pour se divertir, pas pour réfléchir à un thriller aux accents métaphysiques.