Les critiques d’Hugues Dayez : "La petite sirène", un remake "United Colors of Disney"

Il faut d’abord rappeler que le dessin animé, sorti en 1989, a tiré le département animation de Disney du marasme. Plombé par l’échec de "Taram et le chaudron magique", le studio peinait à trouver un second souffle. Grâce au tandem de réalisateurs John Musker/Ron Clements, "La petite sirène" retrouvait les fondamentaux de Disney : l’adaptation d’un conte de fées (ici un classique d’Andersen) et le retour à la comédie musicale, grâce aux " tubes " concoctés par le duo Alan Menken/ Howard Ashman – qui sera ensuite également à la manœuvre pour la bande originale de "La belle et la bête" et d’"Aladin", autres grands succès du studio.

En grand professionnel de la comédie musicale – on lui doit "Casino" et "Le retour de Mary Poppins"-, le réalisateur Rob Marshall a conservé la partition du dessin animé "La petite sirène", et l’a amplifiée avec trois nouvelles chansons (cosignées par Lin-Manuel Miranda, le nouveau compositeur/chorégraphe providentiel de Disney) et des chorégraphies assez spectaculaires. Côté casting, Marshall évacue toute polémique : s’il a choisi Halle Bailey pour incarner Ariel, c’est parce qu’elle s’imposait au-dessus de la mêlée aux auditions… Astucieusement, il a déplacé le conte d’Andersen dans une ambiance tropicale et bariolée, où les couleurs de peau se marient harmonieusement. Cela lui permet aussi quelques ajouts dans le scénario : le prince Eric dont Ariel tombe amoureuse est un enfant adopté, et sa mère la reine est afro-américaine. Autant ce procédé de diversité ethnique est insupportablement artificiel dans des séries comme "Bridgerton", autant il passe ici sans grand souci : "La petite sirène" n’a, rappelons-le, aucune dimension réaliste, c’est un conte – lourd de symbole, certes – mais cela reste un conte.

Et comme l’actrice principale est inconnue du grand public, Marshall a convié des stars autour d’elle : Javier Bardem en Roi Triton et Melissa Mc Carthy en sorcière Ursula s’en donnent à cœur joie, et font bien le job. Bref, si cette version "live" de "La petite sirène" a été entreprise exclusivement pour des raisons commerciales, le résultat à l’écran, ouvertement kitsch, est plutôt efficace – pour le public sensible à ce genre de joyeusetés, bien sûr.