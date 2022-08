Les critiques d’Hugues Dayez : "La nuit du 12", récit bouleversant d’une enquête inaboutie

Dans une petite ville de la vallée de la Maurienne, au pied des Alpes, une jeune fille est retrouvée morte après avoir été brûlée vive. La police est sur les dents, mais malgré tous ses efforts, en dépit d’interrogatoires en cascade, c’est l’impasse pour Yohan (Bastien Bouillon, une révélation) et son adjoint Marceau (Bouli Lanners, bouleversant). Ce dernier, en pleine tourmente dans sa vie privée, est encore plus secoué par ce féminicide, et l’équilibre entre boulot et vie de couple est de plus en plus fragile…

Librement inspiré d’une enquête de Pauline Guéna, "Une nuit à la PJ", "La nuit du 12" est la chronique d’une investigation qui tourne court et qui va hanter ceux qui la mènent. Epaulé par son coscénariste Gilles Marchand (auteur, entre autres, d’un remarquable documentaire sur l’affaire Grégory sur Netflix), Dominik Moll livre ici une fresque quasi existentielle sur l’obsession qui naît d’une enquête irrésolue.

Dès le début du film, il annonce la couleur, évacue tout suspense d’un polar classique, et dresse un portrait réaliste, terriblement interpellant, de la détresse d’un enquêteur. Ce film d’une grande maîtrise aurait mérité une place en compétition à Cannes, bien plus que le piteux " Frère et sœur " d’Arnaud Desplechin, par exemple… Mais ce n’est pas grave : la critique, unanimement dithyrambique, a déjà fait de "La nuit du 12" un des films français de l’année.