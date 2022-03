Les critiques d’Hugues Dayez : "La Mif", un film émouvant venu de Suisse

Le récit s’articule autour du personnage de Lora, directrice d’un foyer qui revient reprendre les rênes de l’institution après un congé maladie (survenu après un drame personnel qu’on découvrira plus tard). Lora est plongée dans une situation de crise : en pleine nuit, une des jeunes pensionnaires a couché avec un cadet, un garçon de quatorze ans. Après l’intervention de la police, les autorités de tutelle du foyer ont tranché : l’établissement n’accueillera désormais plus que des jeunes filles. Réponse rétrograde, qui met un couvercle sur la problématique de la sexualité des adolescents. Mais Lora, fragilisée et isolée, ne peut qu’obtempérer…

Dans "La Mif", le réalisateur Frédéric Baillif multiplie adroitement les points de vue. Il dresse les portraits de plusieurs pensionnaires, qui ont dû, selon les cas, subir un abus sexuel ou des disputes violentes dans leurs familles ; il dépeint aussi les efforts parfois stériles des éducateurs qui tentent de canaliser les dérapages des ados et de comprendre l’origine de leur mal-être. Ayant peaufiné les scènes de son film grâce à un long travail d’improvisation avec des acteurs majoritairement non professionnels, Baillif réussit une fresque sensible, à fleur de peau, dénuée de manichéisme, balayant les clichés et les artifices de scénario sur un sujet pourtant complexe. Et révèle, au passage, quelques visages mémorables.