Les critiques d’Hugues Dayez : "L’innocent", réjouissante comédie de Louis Garrel

Stéphane, jeune femme d’origine modeste, a été élevée par sa mère et n’a jamais connu son père, Serge, richissime homme d’affaires. Elle parvient à retrouver sa trace et lui écrit son désir de le rencontrer. Serge l’invite dans son domaine, une luxueuse propriété sur l’île de Porquerolles. Stéphane y découvre une famille hostile. Il y a Louise, l’épouse de Serge, femme-enfant qui accumule les achats les plus improbables sur Internet et qui transforme la maison en capharnaüm. Il y a George, la fille de Serge qui a repris les rênes de sa société et qui déteste son père. Il y a aussi une petite fille, adolescente revêche, et une gouvernante peu amène… Stéphane va vite se rendre compte que si son père Serge l’a invitée, c’est pour la manipuler et en faire son alliée, contre sa femme et sa fille.

Le réalisateur Sébastien Marnier (déjà auteur du polar " Irréprochable " avec Marina Foïs) a réuni un casting détonnant : Laure Calamy – décidément de plus en plus indispensable – compose une Stéphane faussement naïve, Jacques Weber est excellent en patriarche roublard et méprisant, Dominique Blanc est très inspirée en femme dépensière et fantasque, et Dora Tillier s’impose en femme d’affaires arrogante. Marnier orchestre ce jeu de rivalités et de faux-semblants dans une ambiance étouffante qui rappelle les films les plus inspirés de Chabrol, mais aussi les polars vénéneux de Patricia Highsmith et Ruth Rendell – on a déjà vu des comparaisons moins flatteuses…

"L’origine du mal" s’impose comme un savoureux film noir ; ne boudons pas notre plaisir.