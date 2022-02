Les critiques d’Hugues Dayez : "L’événement", le calvaire d’un avortement clandestin

Pas besoin d’être un grand spécialiste du tennis pour se souvenir du phénomène constitué par les sœurs Venus et Serena Williams, véritables impératrices des courts pendant de nombreuses saisons. "La méthode Williams" n’est pas leur biopic, ni même une classique "success story" ; c’est un portrait de celui par qui tout est arrivé : leur père, Richard Williams.

Le film montre comment, avant même la naissance de ses deux filles, cet Afro-Américain d’origine modeste, devenu Témoin de Jéhovah, avait écrit une bible de 78 pages pour faire de Venus et de Serena deux championnes mondiales de tennis. Dès leur plus jeune âge, il les emmène dans son vieux van VW sur des terrains de tennis, sous le regard goguenard et menaçant des Noirs des ghettos, qui ne comprennent pas pourquoi cet homme s’évertue à obliger ses fillettes à s’entraîner à un sport réservé aux Blancs. Inflexible, croyant à sa bonne étoile, il tente de contacter tous les coachs réputés, dans l’espoir que l’un d’eux accepte d’entraîner gratuitement ses filles si douées…

"La méthode Williams" dépeint un homme complexe, à la fois tyran domestique et doté d’un flair insensé, qui a fait de sa bible de 78 pages le combat d’une vie. C’est par cet aspect que le film est bien plus qu’un film sur le tennis, c’est une étude psychologique sur une autre facette du "rêve américain". Et – ce qui ne gâche rien – c’est un rôle en or pour Will Smith, qui revient ici sur le devant de la scène après quelques échecs critiques et commerciaux.