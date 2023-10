Les critiques d’Hugues Dayez : "Killers of the Flower Moon", le nouveau film-fleuve de Scorsese

L’action se déroule aux Etats-Unis dans les années 1920. Le peuple indien Osage découvre sur ses terres des gisements de pétrole qui vont faire sa fortune. Une richesse bien évidemment convoitée par leurs voisins blancs, qui vont multiplier les mariages mixtes – une manière légale de s’attribuer une part du gâteau.

Ernest (DiCaprio), un garçon un peu fruste de retour du front, est accueilli par son oncle William (De Niro), propriétaire terrien qui, sous des apparences de respectabilité, agit en sous-main pour commanditer des assassinats d’Indiens pour faire main basse sur leur patrimoine. Il conseille à son neveu de se marier avec Mollie, une riche indienne dont il est devenu le chauffeur. Ernest s’exécute, et ne tarde pas à tomber amoureux de Mollie, ce qui ne va pas tarder à le placer dans une situation inextricable, partagé entre ses sentiments sincères et la conspiration de William…

Martin Scorsese et son coscénariste Eric Roth se sont basés sur un récit historique du journaliste David Grann. Le réalisateur de "The Irishman", en vieillissant, a tendance à faire des films de plus en plus longs – celui-ci dure près de 3 heures et demie – comme s’il voulait aller à contre-courant du rythme trépidant imposé aujourd’hui par les séries. Ce faisant, nul doute qu’il éprouve un vrai plaisir de cinéaste, mais c’est au détriment de son film : "Killers of the Flower Moon" aurait énormément gagné à durer une heure de moins, l’intrigue s’effiloche dans des scènes anecdotiques et des flash-back inutiles.

Côté casting, Robert De Niro ne surprend plus et multiplie ses grimaces cauteleuses, et DiCaprio a tendance à en faire des tonnes dans le rôle du brave gars pas très malin… La vraie grande révélation du film, c’est l’Amérindienne Lily Glastone qui, avec peu de mots, impose une vraie présence du personnage de Mollie.

On regrette d’autant plus les faiblesses du film qu’il contient de vraies scènes de bravoure, qui rappelle le glorieux pedigree de Scorsese.