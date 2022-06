Les critiques d’Hugues Dayez : "Jurassic World, le monde d’après", poussive réunion de famille

Difficile de résumer l’intrigue, inutilement touffue et alambiquée, de ce nouvel opus. Dans un monde où dinosaures et humains coexistent pacifiquement, on suit les expériences d’apprenti sorcier d’un homme d’affaires mégalomane (Campbell Scott) qui a développé, en tripatouillant l’ADN des dinosaures, une nouvelle espèce de sauterelle qui ravage les cultures – et qui devrait lui permettre d’imposer, aux agriculteurs dévastés, son propre engrais… Mais cette opération potentiellement très lucrative se transforme en grande menace lorsque lesdites sauterelles échappent à leur créateur, et fragilise l’équilibre précaire de la planète. L’équipe de "Jurassic World" (Bryce Dallas Howard, Chris Pratt) fait appel aux scientifiques de "Jurassic Park" (Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum) pour tenter de contrer cette grande menace…

On voit bien l’objectif marketing de cette réunion des deux castings, satisfaire les spectateurs des "Jurassic World" tout en séduisant les nostalgiques de la première époque. Mais le réalisateur Colin Trevorrow se heurte à un problème viscéral : à une époque où les images de synthèse sont devenues hélas banales, les dinosaures, même plus nombreux, même plus grands, mêmes plus féroces, ne font plus peur à personne. Il doit alors multiplier les péripéties et lorgner vers d’autres films d’aventures, quitte à oser le plagiat : la scène de poursuite à moto de Chris Pratt avec un vélociraptor semble copiée sur un James Bond avec Daniel Craig… Bref, ce blockbuster est un grand fourre-tout sans âme et sans le moindre éclair de génie. Reste le plaisir de revoir le trio Goldblum/ Neill/ Dern, mais c’est un plaisir fugace.