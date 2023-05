Les critiques d’Hugues Dayez : "Jeanne du Barry", l’embarrassant nombrilisme de Maïwenn

Yannick est aide-soignant dans un EHPAD, et le manque de moyen endémique de cette maison de retraite a tendance à mettre ses nerfs à rude épreuve, même s’il se dévoue sans compter pour son métier. Mais lorsque le directeur lui annonce que, le réfectoire de l’école voisine étant devenu insalubre, les enfants vont venir prendre leurs repas dans celui de l’EHPAD, son sang ne fait qu’un tour… Ses premiers contacts avec Aude, la monitrice des enfants, vont être électriques. Mais cette cohabitation forcée va les obliger tous deux à se poser la bonne question : est-ce que la rencontre entre les gosses et les personnes âgées est forcément une mauvaise chose ?

Après avoir remporté un succès critique et public mérité avec leur premier film "Les chatouilles" (qui abordait avec sensibilité le thème délicat de la pédophilie), Andréa Bescond et Eric Métayer traitent ici d’une autre problématique, celle du sort réservé aux couches plus âgées de la population. Mais ils évitent soigneusement de tomber dans les lourdeurs du film à thèse. "Quand tu seras grand" est d’abord un film de personnages, et Vincent Macaigne (Yannick) et Aïssa Maïga (Aude) trouvent ici des excellents rôles, bien écrits, avec des dialogues spirituels qui font mouche. L’autre belle idée de casting de Bescond et Métayer, c’est d’avoir voulu trouver des visages peu connus tant pour les enfants que pour les pensionnaires de l’Ehpad – beaucoup d’acteurs chevronnés viennent du théâtre – et cela apporte à la fois de la fraîcheur et de la crédibilité à ce film choral tendre et drôle.