Les critiques d’Hugues Dayez : "Indiana Jones et le cadran de la destinée", les héros ne sont pas fatigués

New York, 1969. Indiana Jones s’apprête à prendre sa retraite comme professeur d’archéologie lorsque son passé refait surface : sa filleule Helena Shaw, fille d’un vieil ami disparu avec qui il a combattu les nazis à la fin de la guerre, vient l’appeler à la rescousse pour retrouver la piste d’une relique étudiée par son père : un cadran imaginé dans l’Antiquité par Archimède, et aux propriétés très spéciales… Relique convoitée par un ancien SS, le Dr Voller, qui entend bien prendre sa revanche sur Indiana.

Après la déception provoquée il y a quinze ans par "Le crâne de cristal" (et son final grotesque avec des extraterrestres), les producteurs Kathleen Kennedy et Franck Marshall (anciens associés de Spielberg et nouveaux patrons de Lucasfilm) savent qu’ils jouent gros avec ce cinquième volet. Intelligemment, ils ont mis plusieurs atouts de leur côté. Il y a d’abord James Mangold, réalisateur expérimenté et souvent inspiré, qui met en scène dans "Le cadran de la destinée" plusieurs scènes d’action et de poursuite pleines de panache. Il y a ensuite Harrison Ford, qui assume à fond la dimension du héros vieillissant, dépassé par son époque et assailli par la mélancolie. Il y a enfin le choix d’une partenaire féminine pleine d’esprit et de caractère : Helena Shaw est campée par Phoebe Waller-Bridge, actrice et auteure anglaise révélée par la série humoristique "Fleabag". Après le calamiteux Shia LaBeouf en fils d’Indiana dans "Le crâne de cristal", le choix de Waller-Bridge est une des meilleures trouvailles de la série : ni potiche ni faire-valoir, elle forme un excellent duo avec Harrison Ford dans ce nouveau film.

Bien sûr, on pourra regretter quelques péripéties pas indispensables qui étirent le film – qui dure plus de deux heures et demie – et une surprise finale à la limite du kitsch, mais ne boudons pas notre plaisir : à l’heure où une overdose de films de super-héros a laminé le film d’action, ce retour d’Indiana et d’un film d’aventures "à l’ancienne" reste assez savoureux.