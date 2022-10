Les critiques d’Hugues Dayez : "Holy Spider", glaçant polar iranien

Hector P. Valenti, magicien de music-hall, tombe dans une animalerie new-yorkaise sur un véritable phénomène : un jeune crocodile capable de pousser la chansonnette ! Il le baptise Lyle (Enzo dans la version française) et l’emmène vivre dans le grenier d’une maison de Manhattan. Hélas, Hector doit vite déchanter : si Enzo chante magnifiquement, il ne le fait qu’en privé ; timide, il reste muet sur scène… Hector part pour un temps en voyage, et c’est la famille Primm qui découvre l’étonnant crocodile, et entre le petit garçon Josh et le sympathique animal, c’est le coup de foudre immédiat. Mais comment vivre avec un crocodile chantant à Manhattan ?

"Enzo le croco" est adapté d’un classique de la littérature américaine pour la jeunesse de Bernard Waber (1921-2013). Les réalisateurs Will Speck et Josh Gordon ont opté pour la technique mixte qui a fait la réussite de "Paddington" : Enzo est animé en images de synthèse mais évolue face à des acteurs en chair et en os et dans des décors réels. Speck et Gordon ont aussi choisi de tirer le film vers l’ambiance d’une comédie musicale ; dans la version originale, c’est le chanteur vedette des ados Shawn Mendes qui prête sa voix au crocodile.

Pour le personnage excentrique d’Hector, l’excellent Javier Bardem a relevé le défi de chanter et de danser, pratiques jusqu’ici très loin de lui… A l’arrivée, si le film est parfois un peu trop sucré comme certains shows de Broadway, il n’en reste pas moins un divertissement familial très sympathique, avec un crocodile magnifiquement animé et un truculent Javier Bardem.