Les critiques d’Hugues Dayez : "Good luck to you, Leo Grande", Emma Thompson au sommet

Elle y incarne Nancy, une enseignante retraitée qui, devenue veuve, se retrouve dans une chambre d’hôtel à attendre un "escort boy". Car cette sexagénaire a envie de connaître enfin le plaisir sexuel, après des années de relation terne avec son mari. Arrive Leo, charmant jeune homme bien bâti, qui a tout pour plaire… Mais Nancy est-elle vraiment prête à sauter le pas de l’amour tarifé ?

Ecrit par une femme (Katy Brand), réalisé par une femme (Sophie Hyde), interprété par une des plus grandes actrices anglaises, "Good luck to you Leo Grande" aborde un sujet très rarement abordé au cinéma, le plaisir féminin. Véritable performance – le film a été tourné en 19 jours à peine, en ordre chronologique pour que les deux acteurs (Emma Thompson et Daryl McCormack, vu dans la série "Bad sisters") suivent plus aisément l’évolution de leurs personnages -, ce quasi-huis clos est une brillante réussite.

Jamais graveleux, d’une écriture subtile et spirituelle, le film charrie plein de questions : sur le mystère du désir et de l’alchimie sexuelle, sur l’acceptation de son corps, sur la dictature du regard des autres et du "qu’en-dira-t-on"… C’est drôle, c’est émouvant, c’est profond, et c’est admirablement joué. Une véritable pépite.