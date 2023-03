Les critiques d’Hugues Dayez : "Empire of light", un nouveau bijou signé Sam Mendes

Margate, ville côtière du Kent, au début des années 80. Hilary (Olivia Colman) est chef de salle dans un grand cinéma du bord de mer, ancien palace qui a beaucoup perdu de son lustre d’antan. Célibataire maniacodépressive, cette femme entre deux âges n’a pour horizon sentimental que de se faire culbuter dans un bureau par le directeur du complexe, Mr Ellis (Colin Firth). C’est alors que débarque une nouvelle recrue, Stephen (Micheal Ward). Sa jeunesse, sa beauté impressionnent la petite équipe ; entre ce garçon d’origine africaine et Hilary va naître une idylle inattendue et secrète… Mais avec quelles conséquences ?

Sam Mendes avoue avoir grandi avec une mère bipolaire, et s’être inspirée de celle-ci pour créer le personnage d’Hilary. Une fois de plus, Olivia Colman s’y révèle bouleversante. "Empire of light" n’est pas une banale histoire d’amour ou d’initiation d’un jeune homme par une femme d’âge mûr. C’est un hommage au pouvoir magique de la salle de cinéma d’antan, c’est une chronique de l’Angleterre des années Thatcher, marquées par un climat social dur et l’émergence des skinheads, c’est un portrait de groupe où chaque second rôle est bien dessiné (Toby Jones, en vieux projectionniste nostalgique, est formidable). Fresque émouvante traversée par une mélancolie et un humour doux-amer, magnifiquement éclairée par Roger Deakins (sans doute le plus grand chef opérateur actuel), "Empire of light" est un diamant brut.