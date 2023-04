Les critiques d’Hugues Dayez : "Emily", un séduisant – mais faux – biopic d’Emily Brontë

Haworth, petit village du Yorkshire, au début du XIXème Siècle. Dans son presbytère, le révérend Patrick Brontë dirige d’une main de fer sa petite famille. Veuf, il a perdu ses deux filles aînées ; il lui en reste trois, Charlotte, Emily et Anne, ainsi qu’un fils, Branwell, peintre raté qui noie ses échecs dans l’alcool et la drogue. La véritable échappatoire pour les trois sœurs, ce sont des promenades échevelées dans la lande avoisinante. Du trio, c’est Emily la plus sauvage, la plus anticonformiste ; ses poèmes, très habités, ne laissent personne indifférent…



Frances O’Connor, pour appuyer sa vision féministe d’une Emily moderne et libre, travestit beaucoup la réalité historique dans son film, lui inventant une passion malheureuse avec un clergyman, caricaturant sa sœur Charlotte en pimbêche sans fantaisie, et omettant de préciser que si les sœurs Brontë réussirent à publier leurs romans, ce ne fut qu’en choisissant des pseudonymes masculins (Ellis, Currer et Acton Bell). Ces écarts sont dommageables, d’autant que son film est une réussite esthétique, et qu’Emma Mackey ("Sex Education", "Eiffel") apporte une vraie vibration au personnage d’Emily.