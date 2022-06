Les critiques d’Hugues Dayez : "Elvis" un biopic ? Mieux, une fresque flamboyante sur l’Amérique

Bruxelles, années 80. Saül, enfant rescapé de la Shoah, a grandi sans sa famille décimée dans les camps, mais a réussi à se reconstruire grâce à sa passion pour le cinéma. D’ailleurs, dans son Delikatessen Café au centre de la ville, il n’hésite pas à jouer ses scènes préférées du 7e art devant un public d’habitués. Il ne va pas tarder à tomber amoureux d’Hannah, projectionniste aussi férue de classiques que lui. Mais pourquoi donc cette femme, si complice, se dérobe-t-elle si souvent ? Saül se replonge dans son douloureux passé pour mieux comprendre…

Le film s’inspire d’un roman du journaliste cinéphile Henri Roanne, largement autobiographique, et charrie des thèmes essentiels : le deuil et la résilience par le biais de la fiction. Mais pour porter valablement ce récit à l’écran, il faut beaucoup de moyens et de talent et, manifestement, le réalisateur Nicolas Steil souffre d’un déficit des deux. Sa reconstitution de l’Occupation est terriblement cheap et peu crédible, et sa mise en scène de la vie nocturne du restaurant de Saül suinte le décor de studio à chaque seconde. Simon Abkarian et Pascale Arbillot essayent de se dépêtrer avec des dialogues trop écrits, trop ampoulés pour leur permettre de déployer le naturel de leur jeu. En accumulant les maladresses, "Le chemin du bonheur" plonge le spectateur dans l’embarras. Dommage, parce qu’il y avait là une belle histoire…