Les critiques d’Hugues Dayez : "Elémentaire", la chute de la maison Pixar

Comme son titre l’indique, "Elémentaire" est une fable autour des quatre éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu. Quatre communautés de créatures, aquatiques, aériennes, terrestres et enflammées, vivent en harmonie dans Element City, mais ne se mélangent pas. Flam s’est installée avec sa famille immigrée dans une banlieue de la ville, où son père a lancé un magasin qu’il compte léguer à sa fille à l’heure de sa retraite. L’avenir de Flam semble tout tracé, lorsqu’elle rencontre Flack, un fils de bonne famille des beaux quartiers… Mais comment vivre une idylle alors que le mariage de l’eau et du feu est a priori impossible ?

Le réalisateur Peter Sohn a puisé dans son propre vécu pour bâtir le scénario d’"Elémentaire" : immigré coréen installé à New York, il a dû lutter au sein de sa propre famille pour imposer sa fiancée américaine et affirmer sa vocation d’artiste dans le cinéma d’animation. On ne doute donc pas un seul instant de la sincérité des intentions de Sohn, mais on s’étonne que les pontes de Pixar n’ait pas jugé bon d’enrichir son scénario, qui ressemble à une énième variation de "West side story" (qui était déjà une variation de "Roméo et Juliette"). Certes, les personnages de Flam et de Flack sont graphiquement assez réussis, et quelques gags font mouche, mais cette histoire d’amour/ode à la tolérance reste terriblement convenue et prévisible. Hélas pour Pixar, après l’échec cinglant de "Buzz l’Eclair" l’été dernier, "Elementaire" s’annonce déjà comme un énorme flop au box-office américain.

Après avoir abrité en son sein les Fab Four de l’animation (John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton et Brad Bird), le studio peine visiblement à trouver la relève des réalisateurs capables de maintenir le haut niveau de créativité établi par leurs aînés. Triste.