Les critiques d’Hugues Dayez : "El Buen patron", impérial Javier Bardem

Dans ce film, Bardem incarne Juan Blanco, patron d’une entreprise familiale qui fabrique des balances de précision. L’homme est à la veille d’une semaine cruciale, sa boîte est bien placée pour remporter le Prix de l’Excellence décernée par les pouvoirs régionaux. Mais dans la dernière ligne droite, les problèmes s’amoncellent : un ancien employé de l’entreprise, récemment licencié, s’installe en face des bureaux pour un sit-in avec calicots injurieux. A cela s’ajoute que le bras droit de Blanco est en train de perdre pied, plus préoccupé par l’infidélité supposée de sa femme que de veiller à la bonne exécution des commandes. Enfin, dans la dernière fournée des stagiaires, est arrivée une étudiante en marketing bien décidée à faire chavirer les cœurs… Comment, dans ce contexte, Juan Blanco va-t-il arriver à garder le cap ?

Il faut l’immense talent de Javier Bardem pour composer ce personnage, avec toutes ses ambiguïtés, ses gestes tantôt chevaleresques tantôt minables et hypocrites. Il faut que le spectateur l’aime, ce Juan Blanco, et le déteste en même temps. Seuls les grands acteurs peuvent réussir cette performance, et celle-ci a valu à Bardem le Goya (le César espagnol) du meilleur acteur. Ce n’est que justice, et d’ailleurs, le film de Fernando Leon de Aranea a raflé au total six Goyas, récompensant la mise en scène et le scénario de cette comédie qui, sans jamais pousser le curseur trop loin dans la caricature, livre un portrait acéré de notre époque. Un régal.