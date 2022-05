Les critiques d’Hugues Dayez : "Downton Abbey, a new era", un nouveau souffle pour la célèbre saga

"Ténor" reprend un synopsis usé jusqu’à la corde : la rencontre improbable entre un jeune beur des cités et un vieux bourgeois parisien qui va le pousser à l’excellence et lui faire découvrir un monde a priori inaccessible pour lui. Au casting, le jeune est joué par un "espoir du cinéma français" et le vieux par une vedette qui rassure les investisseurs et les télévisions coproductrices. En vrac, ça donne "Le Brio" avec Camelia Jordana et Daniel Auteuil, "Haute couture" avec Lina Khoudri et Nathalie Baye, et maintenant "Ténor" avec le rappeur MB14 et Michèle Laroque. Si les deux premiers films tenaient la route grâce à des duos bien choisis, "Ténor" est bancal de bout en bout, accumule les invraisemblances et les poncifs. C’est signé Claude Zidi Junior, mais le fils du réalisateur des films des Charlots et des "Ripoux" montre que le sens de la comédie n’est pas forcément héréditaire.