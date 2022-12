Les critiques d’Hugues Dayez : "Devotion", un autre regard sur la guerre de Corée

De Sissi, la célèbre impératrice d’Autriche, on garde l’image rose bonbon des films des années 50 qui révélèrent Romy Schneider. La réalisatrice Marie Kreutzer veut dessiner un portrait moins enjolivé dans "Corsage" : celui d’une femme de quarante ans condamnée à jouer les jolies potiches face à son mari, l’empereur François-Joseph. Pour souligner la modernité de son point de vue, la cinéaste utilise les mêmes procédés que le "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola : musique rock anachronique et décors authentiques, mais laissés "en l’état", c’est-à-dire un peu décrépits – démarche hautement symbolique. Et c’est bien là le problème : toutes les intentions sont surlignées dans "Corsage", pour que le spectateur comprenne bien le message.

Hélas, un message n’a jamais remplacé un bon scénario. Et celui du film ressemble à une collection impressionniste et répétitive où Sissi tente de prendre le large et d’échapper à sa cage dorée. Heureusement, dans cette ennuyeuse et prétentieuse répétition, surnage une actrice lumineuse, la luxembourgeoise Vicki Krieps. C’est elle le seul atout de "Corsage".