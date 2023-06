Les critiques d’Hugues Dayez : "Dernière nuit à Milan" avec Pierfrancesco Favino, immense star en Italie

Un petit village, dans le Sud de la France. Chaque soir, sur la place publique, une bande de jeunes se retrouve, pour discuter de tout et de rien, pour tromper l’ennui, pour oublier l’absence d’avenir dans ce trou perdu. Dog et Mirales sont amis depuis l’enfance. Autant le premier est introverti, autant le second est hâbleur et grande gueule… Mais lorsque Dog va tomber amoureux d’une jeune fille nouvelle venue dans le coin, Mirales va difficilement supporter que son copain prenne ses distances… Et se retrouve seul, face à lui-même, sans beaucoup de ressources pour rebondir.

Jean-Baptiste Durand filme cette histoire a priori banale d’amour et de rivalité avec un sens aigu de l’observation. Dans la justesse sensible de son regard, on pense au Maurice Pialat de "Passe ton bac d’abord", splendide portrait d’une autre jeunesse, celle du Nord de la France. Durant peut compter sur trois jeunes acteurs formidables de naturel : Anthony Bajon (vu dans "La prière" de Cédric Kahn), Galatéa Bellugi ("L’apparition" de Xavier Giannoli), et surtout Raphaël Quenard, impressionnant dans le rôle de Mirales… Retenez ce dernier nom, il y a fort à parier que ce comédien va monter en puissance dans les années qui viennent.