Les critiques d’Hugues Dayez : "Dalva", le drame d’une fillette sous influence

A Nancy, Léopold, jeune métisse de condition modeste, vit dans une cité avec son frère et son père veuf. Il n’a qu’un rêve : devenir docteur. Hélas pour lui, il rate l’examen d’entrée aux études de médecine. Dépité, il parvient à s’inscrire pour des études de sage-femme, avec pour seul objectif de pouvoir bifurquer vers l’option médecine. Sur les bancs, il est le seul garçon perdu parmi des étudiantes, à promener son ennui et son absence de motivation… Mais sa rencontre avec Nathalie, une sage-femme énergique qui cornaque les stagiaires, va modifier son regard sur les réalités du métier.

Sur le papier, on redoute une comédie sociale ultra-prévisible, dégoulinante de bons sentiments… Et à l’écran, c’est la très bonne surprise. Parce que les deux personnages principaux sont très bien dessinés : Léopold, élevé dans un milieu un peu macho, qui n’ose pas avouer à son père les véritables études qu’il entreprend, et Nathalie, à la fois excédée par les conditions de travail de plus en plus pénibles – en toile de fond, se dessine le manque de moyen des hôpitaux publics – et toujours émue par son métier.

La réalisatrice Jennifer Devoldere a eu la main heureuse pour son casting : Melvin Boomer (jeune rappeur et récemment acteur) est très convaincant, et Karin Viard trouve ici un de ses meilleurs rôles. Vif, réaliste et traversé par un humour aigre-doux, "Sage-Homme" est très recommandable.