Les critiques d’Hugues Dayez : "C’mon C’mon", le retour émouvant de Joaquin Phoenix

Dans "C’mon C’mon", il incarne un journaliste radio new yorkais, Johnny, qui sillonne les Etats-Unis avec une consœur pour recueillir les impressions d’enfants et de jeunes adolescents sur notre époque et sur leurs espoirs pour l’avenir. En pleine production de son émission, il est appelé à la rescousse en Californie par sa sœur Viv, qui désire lui confier provisoirement la garde de son petit garçon, Jesse. Car elle doit emmener à l’hôpital son compagnon, le père de Jesse, atteint de graves troubles psychologiques. Johnny accepte cette mission de mauvaise grâce : presque brouillé avec sa sœur, il n’a pas vu grandir Jesse et ne sait absolument pas comment s’y prendre avec un enfant…

A priori le thème de "C’mon C’mon" est assez éculé : combien de films n’a-t-on pas vus sur la rencontre entre un adulte récalcitrant et un enfant qui bouscule son train-train ? Or le film de Mike Mills (à qui l’on devait déjà les très réussis "Beginners" avec Christopher Plummer et "20th Century Women" avec Annette Bening) évite toute sensiblerie et tout cabotinage.

Il y a d’abord le travail de Johnny, qui est un pivot du film : ses interviews avec des jeunes Américains fleurent bon l’authenticité quasi documentaire. Il y a ensuite le rapport fragile qui s’instaure entre l’adulte et son neveu, car ce dernier est fébrile, en manque de sa mère et devinant intuitivement que son père n’est plus fiable… Joaquin Phoenix et son jeune partenaire Woody Norman jouent leurs scènes à deux avec un naturel troublant ; le spectateur en vient à oublier leur statut d’acteur et ressent une empathie grandissante pour ces deux personnages qui n’ont pas d’autre choix que de s’apprivoiser. Filmé en un très séduisant noir et blanc, "C’mon C’mon" charrie une émotion vraie, pudique et délicate… Un très, très beau film.