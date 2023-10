Les critiques d’Hugues Dayez : "Bernadette", la rencontre improbable entre Catherine Deneuve et Bernadette Chirac

En réalité, "Bernadette" est une comédie qui raconte la revanche d’une femme. Lorsqu’elle arrive à l’Elysée en mai 1995, Bernadette Chirac croit pouvoir partager la victoire de son mari pour laquelle elle a tant œuvré… Las ! Elle est reléguée au second plan, et Jacques entame son septennat avec sa fille Claude comme bras droit. Patiemment, l’épouse moquée et déconsidérée va orchestrer sa renaissance médiatique, grâce entre autres à la fameuse opération caritative des "pièces jaunes" en faveur des hôpitaux de Paris…

Catherine Deneuve ne ressemble pas fort à Bernadette Chirac, Michel Vuillermoz pas trop à Jacques Chirac, pas plus que Sara Giraudeau n’a le look de leur fille Claude. Mais l’essentiel n’est pas là, "Bernadette" n’est pas un concours de sosies. Si les évènements publics y sont véridiques, le reste – les conversations privées et les secrets d’alcôve de l’Elysée – est largement le fruit de l’imagination de la réalisatrice Léa Domenach et de sa coscénariste Clémence Dargent. Et c’est cette liberté d’écriture qui donne au film sa saveur : "Bernadette" n’est pas un biopic classique, c’est une comédie de caractères où la fantaisie a sa place. On n’est pas dans le jeu de massacre façon Guignols de l’Info, on est dans l’ironie douce bien plus que dans le cynisme. Ce n’est pas du grand cinéma, mais c’est un divertimento de bonne facture.