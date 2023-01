Les critiques d’Hugues Dayez : "Babylon", le projet pharaonique de Damien Chazelle

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables, partageant la même passion pour leur film culte, "Le Grand Bleu". A l’âge adulte, la vie les a séparées. Blandine, quittée par son mari, a sombré dans la dépression et se terre chez elle. Son fils, ne supportant plus de la voir dans cet état, parvient à recontacter Magalie, et organise pour sa mère des vacances dans les îles grecques avec son ancienne copine. L’objectif ? Visiter l’île du Grand Bleu, pardi ! Mais ce pèlerinage va provoquer quelques étincelles : autant Blandine est réservée et a peur de tout, autant Magalie est extravertie, exubérante et incontrôlable…

Le réalisateur Marc Fitoussi – qui a dirigé Isabelle Huppert à plusieurs reprises, dans "Copacabana" et "10%" – est un excellent directeur d’actrices. Ici, il a jeté son dévolu sur Olivia Côte (Blandine) et Laure Calamy (Magalie). Ce "buddy" et "road movie" au féminin est sous-tendu par une écriture douce-amère, qui aborde des questions fondamentales : ça tient à quoi, l’amitié ? Comment ne pas renier ses rêves de jeunesse ? Autrement dit, "Les Cyclades" est une comédie bien plus profonde que prévu, et c’est pour cette raison que c’est une bonne surprise.