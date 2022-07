Les critiques d’Hugues Dayez, avec "Entre la vie et la mort", un curieux polar à Bruxelles

Le personnage principal Leo Castañeda est espagnol, il est joué par un excellent acteur qui s’appelle Antonio de la Tore qu’on voit de plus en plus dans des polars espagnols, et qui incarne les héros au passé visiblement trouble. Débarqué à Bruxelles, Leo vit d’expédients et trouve un boulot de chauffeur de métro, et un soir quelle n’est pas sa surprise de voir que son propre fils se jette sur les rails devant son métro. Il va découvrir que ce fils, comme l’indique le titre du film ‘entre la vie et la mort’ – a participé comme chauffeur à un impressionnant braquage. Et Leo va tenter de remonter le fil du mystère, pourquoi est-ce que ce fils qu’il avait perdu de vue, a été embarqué dans ce braquage, et il essaie de mener sa propre enquête en parallèle de celle de la police.

Du côté des policiers, on retrouve Olivier Gourmet en commissaire et sa fille qui est inspectrice, jouée par la très séduisante Marine Vacth. Alors, casting international, décor à Bruxelles, ambiance nocturne de polar, et réalisateur français, Giordano Gederlini, qui avait été le coscénariste de ce film très important qu’était "Les misérables" de Ladj Ly. Et autant "Les misérables" était totalement empreint de réalisme, autant ce film-ci hésite entre les codes du polar américain avec les scènes nocturnes, et les scènes d’action obligatoires, et le cheminement psychologique du personnage principal, ce mystérieux Leo. Très curieuse production qui intéressera malgré tout, les amateurs de polar, et de polar européen, et qui ne veulent pas manger uniquement du polar hollywoodien.