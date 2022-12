Les critiques d’Hugues Dayez : "Avatar, la voie de l’eau", tout ça pour ça ?

Dans le premier "Avatar", Jake, un ancien Marine paralysé des jambes acceptait de participer à une expérience pilote de réalité virtuelle sur la planète Pandora, était enfermé dans un caisson sensoriel tandis que son avatar partait à la rencontre des Navis, peuple bleuâtre habitant cette planète sur laquelle scientifiques et militaires mènent une mission colonisatrice. Tel John Smith tombant amoureux de Pocahontas, Jake allait filer le parfait amour avec une charmante Navi, ce qui avait le don d’irriter son supérieur hiérarchique, un militaire borné, sorte de réincarnation du général Custer pour qui "un bon Navi est un Navi mort". Mais ouf ! Cet horrible méchant était transpercé de flèches à la fin du film…

Début de "Avatar 2" : Jake a définitivement abandonné son moi humain, est devenu Navi parmi les Navis et a fondé une famille. Mais ce bonheur domestique est menacé par un clone du vilain militaire habité par un seul objectif : "Revenge !" Jake et les siens, histoire d’avoir la paix, choisissent l’exil, quittent la forêt et partent vers un autre versant de Pandora, où ils essayent de trouver refuge au sein d’une peuplade versée dans les sports aquatiques…

C’est l’argument principal – et le défi – de cette suite : faire évoluer ces personnages en images de synthèse dans un environnement marin ultraréaliste. Défi parfaitement relevé, car Cameron est un technicien hors pair, et le contrat de réaliser un film ultra-spectaculaire est respecté. Reste la question : au service de quel scénario ? Car, contrairement au premier film, précurseur à bien des égards (on y abordait la réalité virtuelle, l’extinction de la terre, le message écologique), ce numéro 2 ressasse et recycle.

En treize ans le cinéma a changé, Marvel a imposé des blockbusters de superhéros parfois très inventifs, et mis en scène des héros souvent complexes. Rien de tel chez Cameron, qui semble figé dans des schémas dignes des vieux westerns : il y a les bons et les méchants, la défense de la famille, les gentils Indiens – pardon, les Navis – avec des arcs à flèche – et les horribles colons avec leurs espèces de Caterpillar qui écrasent tout sur leur passage… Franchement, en 2022, peut-on encore mettre en scène des intrigues aussi rudimentaires ? Cameron, obnubilé par ses performances technologiques, semble avoir oublié le cœur du problème : la faiblesse et l’absence totale d’originalité e son intrigue. Résultat : "Avatar, la voie de l’eau" finit par vraiment prendre l’eau.