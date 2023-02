Les critiques d’Hugues Dayez : "Astérix" par et avec Guillaume Canet, c’est pathétix !

Le casting . Cédant à la suggestion insistante du vieux big boss de Pathé Jérôme Seydoux, Guillaume Canet s’est laissé convaincre d’incarner lui-même Astérix. Or rien chez l’éternel beau gosse du cinéma français n’évoque, de près ou de loin, le héros créé par Goscinny et Uderzo : ni la voix (Aah, Roger Carel, reviens d’entre les morts !), ni la taille, ni la dégaine. Le "Astérix" de Canet ressemble à un étudiant de première année d’unif qui a cru trouver un chouette déguisement pour une soirée costumée… Eh bien c’est raté. Quant au vieux copain de Guillaume, Gilles Lellouche, il fait tout son petit possible pour faire oublier l’incarnation d’Obélix par Depardieu, véritable atout des films précédents de la série, même des plus mauvais… Mais s’il ne démérite pas, il ne peut pas lutter contre la nature : on ne devient pas obèse comme Obélix en mettant des gros coussins dans son pantalon.