Les critiques d’Hugues Dayez : "Anatomie d’une chute", une grande Palme d’Or

Modeste film d’horreur australien signé par deux frères, Danny et Michael Philippou, "Talk to me" démarre de façon intrigante : une bande de jeunes hérite d’une main sculptée, qui se révèle un sésame pour pénétrer le monde des esprits. Deux règles à respecter : prononcer la phrase "talk to me" et ne pas tenir ladite main pendant plus de 90 secondes… Le tandem de cinéastes montre alors les adolescents entrer en transe, les yeux exorbités, en ayant l’intelligence de montrer le moins possible ce qui provoque leur effroi.

Pendant toute cette première partie, le film tient ses promesses et génère un climat réellement inquiétant. Hélas, après ce démarrage en trombe, les deux frères ne savent pas trop comment conclure et livrent une fin brouillonne et ésotérique… Sans doute pour préparer le public à un "Talk to me 2", puisque le film a été un succès outre-Atlantique.