Les critiques d’Hugues Dayez : "A good person", Florence Pugh, l’actrice "à suivre" à Hollywood

Harold Fry, paisible retraité dans une petite ville côtière du Devon, reçoit une lettre d’adieu d’une ancienne collègue de travail qui, atteinte d’un cancer, vit ses dernières semaines dans un hospice du nord de l’Angleterre. Sur un coup de tête, Harold décide d’entreprendre à pied un pèlerinage de 700 kilomètres pour aller rendre une dernière visite à sa vieille amie, provoquant l’incompréhension de son épouse…

Adapté d’un best-seller par son auteur, Rachel Joyce, "The unlikely pilgrimage of Harold Fry" suscite au départ quelques réticences : va-t-on se retrouver devant un énième "feel good movie", débordant de bienveillance et prônant béatement le dépassement de soi ? Heureusement, le film n’est pas un mélo hollywoodien, mais d’inspiration anglaise, – le pays romanesque des brèves rencontres et des rendez-vous manqués. Résultat : si le début est assez convenu, le film gagne en puissance et réserve quelques émouvantes surprises. Interprétation impeccable de Jim Broadbent ("The Duke") et de Penelope Wilton ("Downton Abbey").