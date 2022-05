Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : "Un petit frère", le 4e film français de la compétition

Paris, 1989. Rose, jeune maman de quatre enfants, débarque de Côte d’Ivoire en espérant trouver une vie meilleure dans la Ville-Lumière. Deux de ses enfants sont restés au pays, elle a emmené dans ses bagages Jean et Ernest. Rose s’installe chez des amis africains, qui veulent la mettre en couple avec un voisin très entreprenant, Jules-César. Mais Rose a envie de vivre et d’aimer comme elle l’entend, et s’éprend d’un ouvrier d’origine tunisienne. Rose est généreuse mais fantasque et désorganisée, et ses enfants vont pâtir de son inconstance… Et pourtant, Jean, matheux doué, semblait promis à un beau destin.