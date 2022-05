Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : "Les frères de Leila", une tragédie familiale iranienne

Claire Denis est une cinéaste qui a la cote auprès d’une certaine critique française, et de temps à autre, elle s’aventure dans des tournages en anglais. Elle avait déjà signé "High life", un film de science-fiction soporifique avec Robert Pattinson. Cette fois, elle a jeté son dévolu sur un roman américain de Denis Johnson, "Des étoiles à midi". L’action se déroule au Nicaragua en 1984, en pleine période d’instabilité politique. Une jeune journaliste américaine, dont le passeport a été confisqué par les autorités, va vivre une aventure avec un jeune homme d’affaires anglais, au passé trouble… Raconté comme tel, c’est prometteur, mais à l’écran, c’est d’un ennui mortel. Claire Denis ne se préoccupe pas une seconde de resituer le contexte politique de l’époque, et laisse déambuler ses personnages entre deux scènes d’amour. Le seul atout du film, c’est la très photogénique Margaret Qualley, qui n’est autre que la fille d’Andie Mc Dowell, l’inoubliable star de "Quatre mariages et un enterrement". La jeune actrice avait déjà été repérée dans l’excellente série "Maid", elle fait ici son entrée dans le cinéma d’auteur français, et c’est bien courageux de sa part, vu le piètre résultat final.