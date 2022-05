Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : "Holy spider", un polar iranien aux accents féministes

Pour tous les amoureux de théâtre, l’émergence du théâtre des Amandiers à Nanterre dans les années 80, sous la houlette de Patrice Chéreau et de Pierre Romans, a fait l’effet d’une véritable révolution. Valéria Bruni-Tedeschi a fait partie des jeunes élèves du théâtre, aux côtés de Vincent Perez, Marianne Denicourt, Agnès Jaoui… Réalisatrice occasionnelle, l’actrice franco-italienne a eu envie de revenir derrière la caméra pour raconter cette expérience inoubliable.

Le film est un mélange de fiction et de réalité. Fiction, parce que tous les noms des élèves ont été changés : Valéria devient Stella, et c’est la jeune Nadia Tereszkiewicz (vue dans "10 pour cent" et "Seules les bêtes") qui incarne la version romancée de l’actrice, déjà fiévreuse et passionnée, qui va vivre une histoire d’amour brève et intense avec un jeune acteur junkie…

Par contre, Bruni-Tedeschi a tenu à conserver le personnage de Patrice Chéreau, rôle qu’elle a confié à Louis Garrel. Pour avoir rencontré Chéreau à plusieurs reprises, je peux témoigner : Garrel n’évoque en rien le grand homme de théâtre français, et en livre une version sommaire, sorte de despote génial et instable. En réalité, l’énorme problème du film, c’est qu’il est très probablement sincère, mais totalement inutile. L’aventure du théâtre des Amandiers est résumée à quelques clichés : des étudiants survoltés, des histoires d’amour éphémères, le spectre du Sida, la fascination que Chéreau exerce sur ses disciples. Avec le temps, Valéria Bruni-Tedeschi pensait sans doute avoir le recul nécessaire pour évoquer ce chapitre de sa vie… Eh bien, non : "Les Amandiers" reste un album de photos qu’on feuillette en famille. Mais le spectateur ne fait pas partie de cette famille.